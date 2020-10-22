Не забудьте включить телевизор!

Не забудьте включить телевизор!- Инфекционный госпиталь в ОКБ вновь открывается, владимирские медики пробуют новые экспресс-тесты. Хроники второй волны коронавируса.- Все еще не открыли. Когда по улице Чайковского во Владимире наконец пустят транспорт ?- История с продолжением. Судогодский лунь вернулся из клиники для диких животных. Теперь ему нужны новые перья.- И в главных ролях - владимирский школьник. 12-летний Захар Усенко снялся в экранизации "Повелителя мух".