Она получит знак отличия «За благодеяние».

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», преподаватель Владимирского базового медицинского колледжа Ирина Лопанова удостоена знака отличия «За благодеяние». Указ о её награждении подписал Президент России Владимир Путин подписал. Ирина Михайловна поощрена за активное участие в акции взаимопомощи #МыВместе.В период первой волны коронавируса она возглавляла областной добровольческий штаб. С помощью волонтёров пенсионерам старше 65 лет доставили более 20 000 продуктовых наборов. Также добровольцы занимались покупкой лекарств, оплатой услуг ЖКХ и другой разносторонней помощью нуждающимся в период пандемии.«Распоряжением главы региона ей присуждена областная премия за лучший социальный проект, реализованный НКО», - сообщает пресс-служба обладминистрации.