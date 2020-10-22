30 программ доступны для предварительного ознакомления в каталоге проекта «Цифровой сертификат».

C 26 октября можно выбрать образовательную программу проекта «Цифровой сертификат» по результатам проверки регистрационной формы участников. Как сообщает пресс-служба Владимирской области, сейчас дотупны 30 программ. Более половины предназначены для людей с начальным уровнем подготовки. Это программирование и веб-разработка, цифровые прототипы, искусственный интеллект, большие данные, маркетинг в бизнесе и образовании, event-продюсер в киберспорте.Повышение квалификации на программах базового уровня станет доступно в таких областях, как кибербезопасность, цифровой маркетинг, 3D-моделирование, разработка приложений и игр в VR/AR, промышленный дизайн, облачные сервисы. Есть и отраслевые программы, например, «Цифровизация молочной фермы» для специалистов АПК или «Технологии информационного моделирования BIM» для инженеров из сферы строительства.Обучение будет полностью дистанционным и пройдёт с 1 по 25 ноября.Приём заявок на сайте цифровойсертификат.рф продолжается до 30 октября.