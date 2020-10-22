Изучить родной город теперь проще. Владимирский картограф Александр Пронин совместно с коллегами разработал необычную карту города Владимира.

Изучить родной город теперь проще. Владимирский картограф Александр Пронин совместно с коллегами разработал необычную карту города Владимира.- Картами я занимаюсь уже второй год. В январе 2019-го года вышла первая версия моей карты застройки города Владимира. А три месяца назад мне написал мой коллега из Санкт-Петербурга Никита Славин с предложением поучаствовать во Всероссийском проекте карт "Возраст домов". Мы за основу взяли мою первоначальную карту и добавили к ней фотографии, адреса названия, добавили года к тем домам, у которых они были неизвестны. Далее мы решили сделать постер, чтобы повесить его на стену. К нам присоединился третий человек. Это картограф Милана Глебова из Москвы. После того, как постеры были готовы, Никита Славин презентовал их дизайнеру Артемию Лебедеву.Всего на картеоколо 21-ой тысячи зданий. Чуть больше восьми тысяч с известной датой постройки. Карту можно найти в интернете. Для этого используется хаб пространственных данных "Геосемантика". На сайте можно не только посмотреть информацию о постройках, но и предложить свои правки и загрузить дополнительные фотографии.