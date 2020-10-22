Информация о переносе на завтра не подтверждается.

Ранее сообщалось, что движение по этому участку дороги планируют открыть , 22 октября. Однако сегодня утром автомобили на проезжей части на Чайковского так и не появились.При этом информация о переносе даты на завтрашний день не подтверждается. Об этом редакции «АиФ Владимир» сообщили в пресс-службе администрации города.Точное время открытия дороги пока неизвестно. Ориентировочное - 15:00.