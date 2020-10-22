За вчерашний день уже 66 тестов на этапе скорой медпомощи было проведено.

И сегодня на брифинге в Белом Доме директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова назвала ситуацию в регионе крайне тяжелой. Инфекционные госпитали во многих территориях сейчас переполнены. На текущий момент во Владимирской области оборудовано 928 коек для больных с КОВИД-19 и этого не хватает. В областном центре люди жалуются,на то, что тесты врачи делают только в поликлинике, а в очереди на мазок вынуждены стоять все вместе: и больные и здоровые. По словами Елены Утемовой это является грубым нарушением и обо всех подобных случаях необходимо сообщать в Департамент здравоохранения, в ближайшее время в области начнет действовать горячая линия. Разгрузить больницы помогут и новые экспресс-тесты, которые проводятся на дому за считанные минутыЕлена Утемова, директор Департамента здравоохранения Владимирской области:-Экспресс тесты мы купили, они находятся в достаточном количестве. Мы сначала эти тесты действительно распределили в наши подразделения скорой медицинской помощи и уже на сегодняшний день каждое утро мне главный врач дает информацию. За вчерашний день уже 66 тестов на этапе скорой медпомощи было проведено.