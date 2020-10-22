Стоит мужик возле памятника Пушкину. Полвторого ночи. Вдруг слышит сверху голос:
- Эй, мужик! Постой тут за меня полчаса, а?
- Ну, что вы, Александр Сергеевич! Как же я посмею!
- Ну пожалуйста! Ну чего тебе стоит? Ну хотя бы ради всего того, что я сделал для культуры...
Согласился мужик. Пушкин тросточкой взмахнул и ушел, а мужик на его место встал. Час стоит. Два стоит. Уже утро. Пушкина нет. Слез мужик, пошел в отделение:
- Понимаете, -говорит, -стою это я, а он сверху замени, говорит, меня на полчаса и ушел. Я его ждал, ждал...
- Он с тросточкой такой, в цилиндре, с бакенбардами?
- Да-да, он самый и есть!
- Он в КПЗ сидит. Представляешь, ходил тут по улицам, ловил голубей и на головы им срал!
еще анекдот!