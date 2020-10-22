Более 25 лет жизни ветеран посвятил службе в органах внутренних дел.

21 октября сотрудники УМВД России по городу Владимиру, соблюдая меры безопасности, навестили подполковника милиции в запасе, ветерана Великой Отечественной войны, Михаила Луповича Дворникова. Ветеран, более 25 лет жизни посвятивший службе в органах внутренних дел, накануне отпраздновал 95-летие.Начальник УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Илья Исаченко и председатель Совета ветеранов городского УМВД, подполковник милиции в отставке, Владимир Бусыгин вручили юбиляру поздравительный адрес, памятные подарки и цветы. Среди слов поздравлений – пожелания здоровья, активного долголетия и благополучия.Службе Михаила Луповича Дворникова в милиции предшествовала его военная молодость.В ряды Красной Армии его призвали в 17-летнем возрасте, больше года служил в известных многим участникам войны Гороховецких лагерях, а затем прошел подготовку по воинской профессии специалиста противохимической защиты. Войсковая часть, где служил Михаил Дворников, занималась «зачисткой» территорий, освобожденных от врага. Нередко приходилось вступать в огневой контакт с окруженным противником, оказывающим сопротивление. Пять лет довелось служить на территории Румынии, а домой, в родное Абакумово под Суздалем, старшина Дворников вернулся только в 1951 году.В 1952 г. Михаил Лупович был направлен на обучение в школу подготовки председателей колхозов, окончив которую, круто изменил этой приобретенной специальности. По решению бюро райкома, он был направлен в органы внутренних дел и назначен участковым инструктором Боголюбовского районного отдела милиции. Семнадцать лет зоной его ответственности были поселки Юрьевец, Энергетик и прилегающие населенные пункты. Транспортным средством вначале была лошадь, а затем - мотоцикл.Работал, как всегда, с азартом, не считаясь со временем. Выходных практически не знал. В те 50-е, начале 60-х годов «сюрпризы» преподносили и молодежь, и бывалые фронтовики. Но покладистый, спокойный участковый со всеми умел найти общий язык. Да и население, и общественные помощники стали весомой силой и активным подспорьем в наведении порядка. Вскоре он стал лучшим участковым горотдела, куда отошел Юрьевец, а затем - и всей области. Этому немало способствовали и надежный тыл - хозяйка дома Александра Никоноровна, с которой в любви и согласии они прожили более 50 лет.Рос его авторитет в милицейском коллективе.Михаил Лупович - бессменный наставник молодежи, отличник МВД. В 1970 г. награжден Ленинской юбилейной медалью, приравненной к ордену, другими медалями Правительства СССР и МВД. Последовали заслуженные повышения в должности – стал начальником городского медвытрезвителя, начальником отделения охраны общественного порядка областного УВД, начальником межрайонного спецучереждения для лиц, совершивших правонарушения и преступления. Всего в МВД Михаил Лупович прослужил больше 25 лет, а общий стаж службы Отчизне составил 34 года.Председатель совета ветеранов городского УМВД Владимир Бусыгин знаком с юбиляром без малого полвека. О Михаиле Луповиче он говорит с заметной теплотой:- Один из лучших учителей, наставник, всегда ответственный, воспитал много руководителей, которые передают ему привет и желают огромного и крепкого здоровья.К поздравлениям присоединяются и действующие сотрудники полиции.