Владимирский школьник Захар Усенко снялся в художественном фильме "Повелитель мух". Съемки проходили в начале этой осени в лагере "Орлёнок" в рамках 15-го кинофорума "Бумеранг". Режиссер фильма - Илья Белостоцкий, известный кинозрителям по многим сюжетам "Ералаша". Премьера планируется в ноябре.

Владимирский школьникЗахар Усенко снялся в художественном фильме "Повелитель мух". Съемки проходили в начале этой осени в лагере "Орлёнок" в рамках 15-го кинофорума "Бумеранг". Режиссер фильма - Илья Белостоцкий, известный кинозрителям по многим сюжетам "Ералаша". Премьера планируется в ноябре.Это двенадцатилетний Захар Усенко на шоу "Голос", тогда он еще не предполагал , что через два года станет участником других съемок, для которых придется полностью сменить амплуа - Захар теперь один из героев нового российского фильма "Повелитель мух", по мрачному роману Уильяма Голдинга . Со сценаристом этой картины, Сергеем Цымбаленко, он познакомился на международном медиафоруме в "Артеке".Захар Усенко, музыкант:- И тогда у нас так невзначай зашел разговор о съемках кино, тогда ещё никакой речи не шло о ролях. Просто примерное представление о том, то будет. И уже за 2 месяца до начала съемок со мной связались попросили записать пробу на любую роль, на которую я сам хочу попробовать. Я решил записать пробу на роль Джека. Кастинг для меня проходил довольно просто, хотя потом я узнал на роль Джека очень много людей пробовалось и не раз.Согласно сюжетуфильма и книги,группа ребятв результате авиакатастрофы оказалась на необитаемом острове. И среди них выделяются два лидера: Ральф и Джек. Джека , предводителя жестоких охотников как раз и сыграл наш земляк. По словам Захара, самойзапоминающейся,сталасценас самимповелителем мух, божеством , которому поклонялись охотники.Захар Усенко, музыкант:- Мне приходилось держать настоящую свиную голову. Хорошо, что у меня тогда был нос заложен. И знаете, все были в радиусе метра от этой свиной головы, а я спокойно её держал и не понимал, почему её так все сторонятся. Я до этого мертвых животных в руках не держал и больше мне этого не хотелось бы.Съемочный день длился в среднем 5 часов. Сложные сцены снимались максимум с 10 дубля. По словам Захара, учить текст было легко. Это как диалог с другом, намного проще, чем учить стихотворение или прозу. А вот перед борьбой на палках были долгие репетиции.Захар Усенко, музыкант:- Без спецэффектов. Это всё было реально. Я реально получал травмы от палок. Ещё мне очень запомнился момент, когда снимали в море. Это был вечер, юг, начало октября. Очень холодно, прям очень. Ветер холодный дует с моря. И вот приходилось минут так 10-15 точно в море проводить.Сниматься в художественном фильме Захару понравилось, но говорит, чтодушапо-прежнему больше лежит к музыке. Сейчас у него своя группа, вместе с которой они участвует в конкурсе Рок Смена.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"