Информация о переносе на завтра не подтверждается.

Ранее сообщалось, что движение по этому участку дороги планируют открыть , 22 октября. Однако в четверг утром автомобили на проезжей части на Чайковского так и не появились.Сегодня начальник городского управления по ЖКХ Андрей Шумник рассказал, что проезд по улице Чайковского можно открывать в обычном формате, а уже завтра, с 6 часов утра, здесь возобновится движение общественного транспорта.Напомним, что сразу после открытия указанного участка дороги будет