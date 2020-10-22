Информация о переносе на завтра не подтверждается.
Ранее сообщалось, что движение по этому участку дороги планируют открыть , 22 октября. Однако в четверг утром автомобили на проезжей части на Чайковского так и не появились.
Сегодня начальник городского управления по ЖКХ Андрей Шумник рассказал, что проезд по улице Чайковского можно открывать в обычном формате, а уже завтра, с 6 часов утра, здесь возобновится движение общественного транспорта.
Напомним, что сразу после открытия указанного участка дороги будет