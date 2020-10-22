Иностранцы по указанному фигуранткой адресу фактически не проживали и намерений проживать не имели.

Во Владимире 20-летняя девушка с января по октябрь этого года поставила на учет по месту своей регистрации более ста иностранных граждан.УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жительницы Владимира, 2000г.р, осуществлявшей фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Иностранцы по указанному фигуранткой адресу фактически не проживали и намерений проживать не имели.По данным пресс-службы УФСБ России по Владимирской области, в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Как уточняют в пресс-службе, эта же девушка в сентябре 2018 и 2020 годов привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.