Временный порядок признания лица инвалидом установлен до 1 марта 2021 года.

По информации пресс-службы Владимирской области, оформить дистанционно инвавлидность можно до 1 марта 2021 года. Срок действия услуги продлен, чтобы граждане в период увеличения числа заболевших новым коронавирусом не приходили лично в Бюро медико-социальной экспертизы. Временный порядок признания лица инвалидом утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 1697.Уточнить информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно по телефону «горячей линии» Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области (4922) 77-87-58 (с 08:30 до 17:00). Интернет-сайт ведомства: 33.gbmse.ru