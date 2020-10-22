Это поможет сократить очередь в психоневрологические интернаты.

Во Владимирской области очередь в психоневрологические интернаты составляет порядка 200 человек. В ближайшее время она сократится более чем вдвое: завершается строительство нового корпуса на 100 мест в психоневрологическом интернате в селе Арбузово Собинского района. Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» в ближайшие годы планируется строительство ещё три социальных учреждений нового типа: кроме корпуса сопровождаемого проживания в посёлке Гусевский, это социальный городок в Киржаче и новый комплексный центр со стационарным отделением в Юрьеве-Польском.Заявка на строительство жилого корпуса сопровождаемого проживания для нужд пожилых и инвалидов в доме-интернате в Гусь-Хрустальном и социального городка в Киржаче. Они будут созданы в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» принята. Это предложение внес губернатор Владимирской области в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.Минитерство предлагает включить в проект Правительства РФ более 255 млн рублей, из них – 23,5 млн рублей на корпус в пос. Гусевский в 2021 году и 231,6 млн рублей на начало строительства социального городка в Киржаче в 2022 году.Напомним, то в федеральном бюджете на 2022 год на возведение корпуса в Гусевском уже предусмотрено 148,23 млн рублей. Всего на строительство и оснащение этого объекта, открытие которого запланировано на 2023 год, будет привлечено 268,5 млн рублей федеральных средств.Это будут современные здания, полностью оборудованные по новым стантдартам. Также в Гусь-Хрустальном в новом корпусе будет работать отделение для обучения постоянному сопровождаемому проживанию. Жилые помещения в нём по типу квартир будут использоваться для обучения инвалидов самостоятельному проживанию и для их адаптации к новым условиям жизнеустройства.