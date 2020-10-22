Они поссорились, и муж ударил супругу ножом в грудь.

Пожилые супруги поссорились, когда были дома. Муж в гневе нанес один удар ножом в грудь своей жене. Она бытро скончалась от большой потери крови.Убийца вину признавал только частично, ссылаясь на состояние аффекта Тем не менее, вина подсудимого в совершении умышленного причинения смерти своей жене подтверждение в ходе судебного разбирательства.Петушинский районный суд вынесен приговор 60-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ( убийство).Преступник получил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.