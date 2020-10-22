В аварии с грузовыми автомобилями пострадал 1 человек. ДТП произошло на 18 километре автодороги “Юрьев-Польский – Кольчугино” в вечернее время, когда на дороге уже было темно. По

В аварии с грузовыми автомобилями пострадал 1 человек. ДТП произошло на 18 километре автодороги “Юрьев-Польский – Кольчугино” в вечернее время, когда на дороге уже было темно. По предварительной информации полиции, 21-летний водитель автомобиля ДАФ выехал на встречку, где врезался в грузовик марки Хендай. Столкновение было такой силы, что оба большегруза улетели в кювет. Больше всего