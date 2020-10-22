Во Владимирской области из-за распространения коронавирусной инфекции приостанавливается работа детских развлекательных центров. Временные ограничения будут действовать с 24 октября по 8

Во Владимирской области из-за распространения коронавирусной инфекции приостанавливается работа детских развлекательных центров. Временные ограничения будут действовать с 24 октября по 8 ноября. В Указ Губернатора «О введении режима повышенной готовности» внесены соответствующие изменения. Уже в эту субботу дети до 16-ти лет не будут допускаться в торговые и развлекательные центры, в том числе на территорию фуд-корта,