Он осужден на 14 лет лишения свободы на строгом режиме за совершения изнасилования, а также действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней.
Он осужден на 14 лет лишения свободы на строгом режиме за совершения
изнасилования, а также действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней.
Плюс подсудимому был добавлен старый условный срок. Поскольку Камешковский суд
учел характер и степень общественной опасности совершенных деяний, которые относятся к категории особо тяжких преступлений и пришел к выводу, что для достижения целей наказания и социальной справедливости исправление будет возможно только в условиях реальной изоляции от общества.
Несмотря на жалобы приговоренного
во Владимирский областной суд, он
не нашел оснований для отмены приговора Камешковского районного суда.