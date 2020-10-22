Он осужден на 14 лет лишения свободы на строгом режиме за совершения изнасилования, а также действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней.

Он осужден на 14 лет лишения свободы на строгом режиме за совершенияизнасилования, а также действий сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней.Плюс подсудимому был добавлен старый условный срок. Поскольку Камешковский судучел характер и степень общественной опасности совершенных деяний, которые относятся к категории особо тяжких преступлений и пришел к выводу, что для достижения целей наказания и социальной справедливости исправление будет возможно только в условиях реальной изоляции от общества.Несмотря на жалобы приговоренногово Владимирский областной суд, онне нашел оснований для отмены приговора Камешковского районного суда.