Работы завершены на 103 дворах и 25 общественных территориях.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустроить 168 объектов: 125 дворов и 43 общественных территории. работы ведутся и будут вестись в 31 муниципальном образовании Владимирской области. При этом, 16 дворовых территорий будут благоустроены благодаря средствам, полученным при экономии на торгах.Большая чась запланированного сделана. Осталось благоустроить 21 дворовую и 19 общественных территорий.Эту информацию озвучили на рабочем заседани межведомственной комиссии при Губернаторе Владимирской области, которое провел врио заместителя Губернатора Роман Годунин. Учатники также обсудили индекс качества городской среды. Он охватывает все сферы жизнедеятельности и формируется на основе оценки шести типов городских пространств - жильё, общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть, озеленённые пространства, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство.В 2019 году индекс качества городской среды по Владимирской области составил 177 баллов. - В 2020 году мы должны достичь показателя в 182 балла, и это достаточно высокий уровень. По сравнению с 2018 годом в 2019 году значение индекса качества городской среды осталось на прежнем уровне у Владимира, Александрова, Киржача и Кольчугино. Понизился показатель у городов Гусь-Хрустальный, Ковров, Карабаново, Меленки и Юрьев-Польский. По остальным городам показатель повысился, – рассказал Роман Годунин.