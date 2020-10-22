Работы завершены на 103 дворах и 25 общественных территориях.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано привести в порядок 125 придомовых и 43 общественных территории. Средства выделени 31 муниципалитету Владимирской области. При этом, 16 дворов заасфальтируют благодаря средствам, полученным при экономии на торгах.Большая чась запланированного выполнена. Осталось благоустроить 21 дворовую и 19 общественных территорий.Эту информацию озвучили на рабочем заседани межведомственной комиссии при губернаторе Владимирской области, которое провел врио заместителя Владимира Сипягина Роман Годунин.