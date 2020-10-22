Традиционный конкурс «Сударыни-барыни» – в этом году он состоялся в онлайн-формате.

В Коврове прошел в 8-ой раз традиционный конкурс «Сударыни-барыни» – в этом году он состоялся в онлайн-формате. Участниц было немного, но с неиссякаемой энергией они демонстрировали свои таланты в формате видеозаписи, а жюри заочно вынесло вердикт.Победительницей конкурса стала Елена Ушакова из Мурома. Елене Ивановне 58 лет, она преподаёт в Муромском промышленно-гуманитарном колледже. У неё трое внуков. Елена Ивановна пишет стихи. Рукоделие – хобби внуков, которое она осваивает вместе с ними, сообщает Муром 24.РФ. Зрители голосовали за понравившуюся участницу в социальных сетях. За Елену Ушакову проголосовало большинство.(Фото: Муром 24.РФ.)