За последние сутки во Владимирской области ещё 87 человек заболели коронавирусом. Это на одного больше, чем накануне. Всего больных в нашем регионе теперь 8 762. В лидерах антирейтинга по новым

За последние сутки во Владимирской области ещё 87 человек заболели коронавирусом. Это на одного больше, чем накануне. Всего больных в нашем регионе теперь 8 762. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (18 новый пациент за сутки). На втором месте Муром (17 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (15 новых заболевших). Общая статистика по