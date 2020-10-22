Досрочные каникулы продолжаются в 8 школах региона.

В настоящее время в регионе закрыта на карантин по новой коронавирусной инфекции только 1 общеобразовательная организации: средняя школа №3 г. Гусь-Хрустальный. Неделю назад было закрыто 4 учреждения. Ученики средней школы №10 города Гусь-Хрустальный, Судогодской ООШ и Сойменской СОШ Судогодского района уже приступили к занятиям в очном режиме. Кроме того, на карантин по Covid-19 закрыта 1 детский сад в Собинском районе.Пока в области остаются частично закрытыми из-за коронавирусной инфекции 18 общеобразовательных организаций. Также частично закрыты на карантин по коронавирусу 2 дошкольные организации (неделю назад их было 5): 2 группы в одной из них в Селивановском районе (49 человек) и 1 дошкольная группа в Уляхинской СОШ Гусь-Хрустального района (15 детей).Кроме того, частично закрыты на карантин по ОРВИ 4 общеобразовательные организации: одна в Коврове и три в Муроме. Досрочные каникулы продолжаются в 8 школах региона.Для профилактики заболеваемости педагогических работников в плановом порядке проводится вакцинация против гриппа. Сделали прививку 76 процентов педагогических работников области (неделю назад их было 68 процентов).