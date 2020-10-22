Госдума продолжает работу над проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин указал на важность сохранения социальный гарантий для граждан.

Госдума продолжает работу над проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин указал на важность сохранения социальный гарантий для граждан.Бюджетный процесс – приоритет для каждой осенней сессии, но этот год особенный, поэтому значение главного финансового закона страны возрастает. Об этом спикер заявил в ходе заседания фракции "Единая Россия" с участием главы Минфина Антона Силуанова.По всему миру из-за пандемии снижаются темпы экономического роста, но российская экономика оказалась более устойчивой перед вызовами, отметил Володин. В этом большая заслуга президента и правительства, добавил спикер.Несмотря на дефицитный бюджет, поддержка граждан должна остаться приоритетом, обратился Володин к Силуанову. Также спикер напомнил о необходимости финансового обеспечения послания президента.Поддержку регионов также необходимо продолжить. Володин предложил проанализировать ситуацию в 10 наименее бюджетно обеспеченных регионах и там, где высокая естественная убыль населения."Такие регионы демонстрируют неспособность решения этой задачи за счет собственных возможностей, поэтому правильно было бы правительству также проанализировать ситуацию, предложить Государственной Думе поддержать финансирование этих регионов целевым образом", – указал председатель нижней палаты.Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Первое чтение запланировано на 29 октября.