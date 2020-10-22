Если Вы заболели – нельзя ходить в поликлинику. Тот, кто говорит Вам “Идите!” – нарушитель. Благоустройство кладбища – вопрос принципиальный. Жители села Гонобилово продолжают

Если Вы заболели – нельзя ходить в поликлинику. Тот, кто говорит Вам “Идите!” – нарушитель. Благоустройство кладбища – вопрос принципиальный. Жители села Гонобилово продолжают добиваться от чиновников, чтоб они дали денег на забор. Новая система налогообложения. Депутаты пытаются смягчить последствия, которые могут возникнуть в связи с предложением губернатора.