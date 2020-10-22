Девушка оформляла иностранцам фиктивную прописку.

20-летняя жительница областного центра с января по октябрь текущего года поставила на учёт по месту своей регистрации более 100 мигрантов.Однако иностранцы по указанному адресу не проживали. За фиктивную прописку людей в отношении девушки возбудили уголовное дело.«В сентябре 2018 и 2020 годов она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», - добавили в пресс-службе ФСБ региона.