В четверг вечером в Москве была зафиксирована небывалая загруженность дорог. Уровень пробок в столице аналитики Яндекса оценили в 9 баллов при максимальных 10. Такие показатели говорят о ..

В четверг вечером в Москве была зафиксирована небывалая загруженность дорог. Уровень пробок в столице аналитики "Яндекса" оценили в 9 баллов при максимальных 10.Такие показатели говорят о том, что использовать личный транспорт нецелесообразно. Специалисты отмечают, что медленнее всего движутся потоки на кольцевых дорогах – Садовом, Третьем транспортом кольце и МКАД. Затруднению движения способствует неблагоприятная погода – в регионе льют дожди, сообщает .