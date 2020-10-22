Все меньше украинцев одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Политика обвиняют в предательстве национальных интересов.

Все меньше украинцев одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Политика обвиняют в предательстве национальных интересов.Глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик обрушился с критикой на действующего президента Украины. По его мнению, Владимир Зеленский предал страну в угоду Евросоюзу и НАТО."Зеленский сдал национальные интересы с потрохами", – заявил Лесик. Лидер так и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Все действия Киева по прекращению военных действий в Донбассе напоминают хождение по кругу.Ранее правозащитник Владимир Черемис призвал президента Незалежной . Владимир Зеленский так и не сделал важные шаги для выполнения минских соглашений.Российский генерал Сергей Липовой объяснил в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" бездействие Киева. Владимир Зеленский не отзывает войска с линии соприкосновения из-за Вашингтона.Как отметил эксперт, глава государства находится в полной зависимости от Соединенных Штатов. Те в свою очередь не заинтересованы в прекращении боевых действий на юго-востоке Украины.Напомним, в интервью BBC президент Незалежной сказал, что покинет пост, если ему не удастся принести мир в Донбасс. уточнил, что важную роль в решении конфликта сыграет соглашение Украины с Россией.