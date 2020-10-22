20-летняя жительница Владимира прописала у себя в квартире больше 100 иностранцев. Противоправную деятельность выявили в региональном УФСБ. По версии следствия, с января по октябрь этого года

20-летняя жительница Владимира прописала у себя в квартире больше 100 иностранцев. Противоправную деятельность выявили в региональном УФСБ. По версии следствия, с января по октябрь этого года девушка поставила на учет по месту своей регистрации больше 100 человек. Все эти люди не проживали в ее квартире и намерений заселиться туда не имели. В отношении девушки уже