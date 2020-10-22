Власти Белоруссии проходят классические стадии принятии проблемы. Такое мнение выразил журналист Алексей Пивоваров.
Власти Белоруссии проходят классические стадии принятии проблемы. Такое мнение выразил журналист Алексей Пивоваров.
По словам эксперта, все началось с отрицания. Александр Лукашенко отказался признать свое поражение на выборах. Политик утверждал, что за него проголосовали более 80% жителей республики.
Затем наступила стадия гнева. Пивоваров вспомнил в эфире программы "Редакция", как Лукашенко ходил с автоматом на территории своей резиденции в Минске и называл протестующих овцами и крысами.
Третьей стадией стал торг. Президент побывал в следственном изоляторе КГБ, где встретился с представителями оппозиции, чтобы обсудить реформу Конституции. Лукашенко продемонстрировал якобы взаимовыгодные переговоры.
"На очереди депрессия", – сказал журналист. Четвертый этап может начаться, если сработает ультиматум оппозиционера Светланы Тихановской, и работники всех белорусских предприятий начнут забастовку.
Пивоваров не исключил, что стачки могут породить новый круг насилия. Силовики уже стреляли в Минске резиновыми пулями, вскоре они могут применить боевое оружие против демонстрантов.
Журналист добавил, что неделю назад в белорусской столице разогнали Марш пенсионеров. Пивоваров отметил, что пожилые люди считаются традиционной опорой авторитарных режимов.
"Это значит, что дела у властелина совсем не важны", – сделал вывод эксперт.
Последняя стадия – это принятие. должен принять, что единственный правильный выход из политического кризиса – это уход с поста президента.