Изготовление награды в новом дизайне доверили научно-техническому центру «Арм-Регистр».

Золотую медаль нового образца «За особые успехи в учении» будет выпускать НТЦ «Арм-Регистр», расположенный в Киржаче.Эту награду вручают лучшим выпускникам вместе с аттестатом с отличием. Чтобы ее заслужить, нужно получить высокий балл за ЕГЭ по русскому языку (70 баллов) и математике (70 баллов — за профильную или «отлично» — за базовую математику).В Министерстве просвещения отметили, что знак отличия подчеркивает усердие и тягу к знаниям лучших учеников.Новый образец и описание медали утверждены 16 сентября 2020 года приказом Министерства образования РФ. Модификацию награды выполнил Юрий Ермаков, киржачский художник, главный технолог открытого акционерного общества «Киржачская типография», совместно с которой работает НТЦ «Арм-Регистр».Дизайн в полной мере отражает торжественность и значительность награды. На лицевой стороне, аверсе находится рельефное изображение Государственного герба РФ. На оборотной стороне, реверсе, в верхней части слева по окружности идет надпись "За особые успехи в учении". Посередине расположено стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей.По нижней части окружности книгу обрамляет декоративная пальмовая ветвь. А в переплете книги расположен товарный знак отечественной организации-изготовителя.Такую работу могли поручить только компании с надежной репутацией. НТЦ «Арм-Регистр» - официальный дилер бланков поощрений для нужд образовательных организаций всех уровней образования. До последнего времени одной из его крупнейших разработок, сделанных вместе с Киржачской типографией, были модули бланков, которые сейчас есть в большинстве российских школ. Но теперь главным украшением «портфеля» предприятия стала медаль «За особые успехи в учении», получившая положительное заключение Геральдического Совета при Президенте РФ. Отметим, что модификация была выполнена на безвозмездной основе.