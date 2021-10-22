На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 октября лабораторно подтверждено 304...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 октября лабораторно подтверждено 304 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
76 - во Владимире
36 - в Муромском районе
35 - в Гусь-Хрустальном районе
29 - в Ковровском районе
15 - в Вязниковском районе
14 - в Юрьев-Польском районе
13 - в Александровском районе
12 - в Гороховецком районе
12 - в Собинском районе
12 - в Суздальском районе
10 - в Кольчугинском районе
10 - в Киржачском районе
9 - в Петушинском районе
6 - в Камешковском районе
5 - в Меленковском районе
4 — в Радужном
3 - в Селивановском районе
3 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 973 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).