На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 октября лабораторно подтверждено 304...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 октября лабораторно подтверждено 304 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.76 - во Владимире36 - в Муромском районе35 - в Гусь-Хрустальном районе29 - в Ковровском районе15 - в Вязниковском районе14 - в Юрьев-Польском районе13 - в Александровском районе12 - в Гороховецком районе12 - в Собинском районе12 - в Суздальском районе10 - в Кольчугинском районе10 - в Киржачском районе9 - в Петушинском районе6 - в Камешковском районе5 - в Меленковском районе4 — в Радужном3 - в Селивановском районе3 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 973 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).