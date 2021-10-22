ОНФ проверит теплотрассы. Активисты Общероссийского народного фронта запускают акцию С теплом...
ОНФ проверит теплотрассы. Активисты Общероссийского народного фронта запускают акцию "С теплом труба".
Они оценят состояние трубопроводов надземного типа, выявят случаи повреждения теплоизоляции и предлагают к процессу проверки присоединиться всем. Для этого необходимо прислать на электронную почту [email protected]
фотографию повреждённой теплотрассы, указав адрес, или выложить фотографию в соцсети с хэштегом #СТепломТруба33. Акция проходит с 2017 года. Все замечания и недостатки на объектах будут направлены в адрес муниципалитетов и профильных организаций. Опыт эксплуатации тепловых сетей в России показывает: иногда из-за повреждения покрытия труб до потребителя не доходит практически половина поставляемого тепла.