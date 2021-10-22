Его порывы достигают 15-20 м/с. МЧС в такую погоду предупреждает о возможных обрывах ЛЭП и линий связи, авариях на объектах энергоснабжения и в системе ЖКХ. Кроме того, возможно обрушение

Его порывы достигают 15-20 м/с. МЧС в такую погоду предупреждает о возможных обрывах ЛЭП и линий связи, авариях на объектах энергоснабжения и в системе ЖКХ. Кроме того, возможно обрушение слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев. Автомобилистов просят не оставлять под ними свои транспортные средства. Как сообщили в Гидрометцентре, сильный ветер принёс атлантический циклон. Он