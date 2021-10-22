В течение последних шести недель к Единой медицинской информационно-аналитической системе подключили сразу шесть столичных стационаров.

В течение последних шести недель к Единой медицинской информационно-аналитической системеподключили сразу шесть столичных стационаров.Московские больницы продолжают подключать к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Ее уже используют порядка 50 стационаров – 75% от их общего числа.Благодаря ЕМИАС врачи получают доступ к электронным медицинским картам пациентов, могут вносить в нее назначения, результаты обследований, отслеживать эффективность терапии. Это положительно влияет на качество оказания медпомощи – диагностику, лечение, реабилитацию, наблюдение.У пациентов также есть доступ к электронной медицинской карте. В ней они могут увидеть сделанные в поликлинике назначения, а также ознакомиться с выписными эпикризами. Такой документ невозможно потерять или забыть. Все медицинские сведения находятся на портале mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО".Кстати, за последние полтора месяца к ЕМИАС подключили шесть московских стационаров: клинические больницы №13 и 52, больницу №64 имени Виноградова, детскую больницу имени Филатова, Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, а также психиатрическую больницу № 1 имени Алексеева.Подключение медучреждений к ЕМИАС – это достаточно сложный процесс, который требует обновления сетевых и аппаратных систем, установки современного серверного и программного оборудования. Также необходимо обучение сотрудников. Доступ к системе имеют не только врачи и пациенты, но и средний медперсонал: медсестры, регистраторы и специалисты в лаборатории.Внедрение такой технологии стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной московским комплексом социального развития и департаментом информационных технологий.Ранее успехи здравоохранения Москвы международные эксперты. ЕМИАС стала финалистом международной премии WSIS Prizes 2021 года.А международный аналитический центр StartupBlink Москву в тройку лучших в рейтинге инноваций по борьбе с коронавирусом. В столице России эксперты выделили свыше 40 решений: цифровые пропуска, системы диагностики, искусственный интеллект, телемедицинские платформы, вакцина "Спутник V" и другое.