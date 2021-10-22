Для проведения санитарной эвакуации в Рязанской области с аэродрома Семязино вылетел борт Ми-8 МЧС области. Владимирские спасатели отправились на помощь рязанским коллегам. Утром 22 октября

Для проведения санитарной эвакуации в Рязанской области с аэродрома Семязино вылетел борт Ми-8 МЧС области. Владимирские спасатели отправились на помощь рязанским коллегам. Утром 22 октября произошел взрыв на заводе под Рязанью. Как сообщают в тревожном ведомстве, в результате нарушения технологического процесса сдетонировал пороховой цех, а после начался и пожар. По последним данным, погибли 16 человек.