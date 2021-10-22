Православные люди чтут память святого апостола Иакова Алфеева. Церковный праздник 22 октября требует соблюдения традиций.

Православные люди чтут память святого апостола Иакова Алфеева. Церковный праздник 22 октября требует соблюдения традиций.ИСТОРИЯВ народе 22 октября именуют днем Якова Дровопильца. Именно в эту дату было принято рубить на зиму дрова. Как правило, с большинства деревьев уже опадала листва.Считалось, что раньше времени заготавливать топливо для печи не стоит. Так что церковный праздник тесно переплетался с житейскими бытовыми привычками и погодными условиями.ИАКОВ АЛФЕЕВЭтот святой человек былв одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Часто он упоминается в религиозных текстах, как Меньший, чтобы его различали с другим апостолом Иаковом Зеведеевым. Считается, что Иаков Алфеев был братом Матфея. После Сошествия Святого Духа апостол занимался миссионерской деятельностью вместе с Андреем Первозванным. Он проповедовал православие и помог уверовать в Бога многим язычникам.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬБлагочестивые люди соблюдают 22 октября 2021 года ряд запретов. В этот церковный праздник категорически нельзя сквернословить и ругаться. Не следует также зашивать дырявую одежду и склеивать изношенную обувь. Постарайтесь не думать о прошлом — ностальгия и воспоминания до добра не доведут.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИНаши предки 22 октября варили кашу, в которую добавляли свежее постное масло, а порой и сало. Ароматное блюдо предлагали отведать и гостям. Кашу добавляли в выпечку. Тому, кто съел пирог с зерновой начинкой в церковный праздник, сулили удачу и здоровье в течение года.На Якова Дровопильца можно предсказать погоду. Если в церковный праздник с крыш уже свисают сосульки — зима будет морозной, тепла ждать не стоит. Бывает, что 22 октября снег выпадает на талую землю. Эта примета говорит о том, что в грядущем году урожай будет скудным.