Сейчас в Москве реставрируют примерно 500 объектов культурного наследия.

Сейчас в Москве реставрируют примерно 500 объектов культурного наследия.В Москве особое внимание уделяется объектам культурного наследия. Со временем такие строения нуждаются в реставрации. За ходом работ следит Моргорнаследие. За последние 10 лет в городе восстановили более 1,5 тысячи памятников истории и архитектуры. А до конца 2021 года в столице отреставрируют свыше 200 объектов культурного наследия.В настоящий момент работы ведутся примерно на 500 объектах. Специалисты возвращают, сохраняют исторический облик строениям. Работы проходят в несколько этапов и каждый их них весьма длительный.Также сообщается, что до 2022 года завершится реставрация особняка Абрикосовых на Малой Красносельской улице. Строение уже сменило кирпично-красный цвет на тот, который был изначально – нежно-оливковый. Также реставрируют Центральный дом журналиста на Никитском бульваре. Поскольку работы проводят в несколько этапов, площадка открыта для посетителей. Масштабная реставрация проходит на ВДНХ. Сейчас здесь восстановляют одновременно 23 павильона.К 2026 году работы завершатся в Императорском воспитательном доме на Москворецкой набережной. В ансамбль входят шесть объектов культурного наследия федерального значения. Ремонт начался этой весной.Императорский воспитательный дом появился в 1760-е годы как благотворительное учебно-воспитательное заведение для детей-сирот. Идея строительства такого здания принадлежит личному секретарю Екатерины II Ивану Бецкому. Автор проекта – Карл Бланк.К сегодняшнему дню здесь почти завершены противоаварийные работы, отреставрирована историческая ограда. Во дворе воспитательного дома сохранят дуб Екатерины II.Реставрация и благоустройство проходит на территории площадью 11 гектаров. В будущем Императорский воспитательный дом откроют для горожан: появятся общественные пространства, отель, рестораны. На подземных уровнях будут парковочные места.Со стороны Китайгородского проезда появится новая большая площадь. Ее будут использовать в том числе для проведения городских мероприятий. Здесь же хотят создать пешеходный бульвар.