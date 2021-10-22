Перед судом предстанет глава крестьянского фермерского хозяйства, обвиняемая в...

Перед судом предстанет глава крестьянского фермерского хозяйства, обвиняемая в мошенничествеСледственный комитет по Владимирской области совместно с региональным УМВД завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней главы крестьянского фермерского хозяйства. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в октябре 2019 года Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области на основании представленных документов признал индивидуального предпринимателя, являющейся главой крестьянского фермерского хозяйства, победителем ведомственной целевой программы «Поддержка отдельных подотраслей сельского хозяйства».В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года коммерсант предоставила в департамент фиктивные договоры на приобретение оборудования для нужд хозяйства на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. В рамах целевой программы на основании представленных обвиняемой документов на расчетный счет подставного лица перечислен грант в размере 60 процентов от стоимости заключенных договоров.Таким образом, противоправными действиями обвиняемой государству в лице Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области причинен ущерб в размере около 1,5 миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась. Ущерб возместила в полном объеме.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Владимира, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Владимирской области.Фото: Pexels.com