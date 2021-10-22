Возможность посещения мест общего пользования будет ограничена.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев выступил с обращением к жителям региона в связи с коронавирусными каникулами. Он подробно остановился на , а также добавил, что с 15 декабря посещение мест массового пребывания граждан будет возможно только при наличии QR-кода или справке о перенесённой болезни.«Времени на то, чтобы получить вакцину достаточно, она в области есть. Предприятиям и организациям, которые решат централизованно иммунизировать сотрудников, мы поможем. Нужно будет позвонить в местную администрацию или в областной департамент по профилю организации, и вас включат в график. Опираясь на мнение специалистов, мы рассчитываем, что принимаемые меры помогут выйти из четвёртой волны пандемии COVID-19», - резюмировал глава региона.