На трассе М12 во Владимирской области Институт археологии РАН в 2021 провел спасательные раскопки...

На трассе М12 во Владимирской области Институт археологии РАН в 2021 провел спасательные раскопки трех средневековых селищ, представляющих значительный интерес для изучения древнерусского расселения и исторического облика сельских областей Руси. Два из этих памятников (Чаадаево 5 и Катышево 1) находятся в окрестностях Мурома, третий (Столбище) – в округе Владимира. Раскопкам предшествовала историко-культурная экспертиза территории будущего строительства, проведенная в 2020 г., позволившая собрать первичные данные о памятниках и определить их границы.Площадь раскопок на всех трех селищах, оказавшихся в зоне строительства автомагистрали, оказалась весьма значительной: от 12 000 кв. метров на поселении Столбище до 20 000 кв. метров на поселениях Чаадаево 5 и Катышево 1. Раскопки на такой большой площади впервые позволили выявить планировочную структуру поселений XII–XIV веков в Волго-Окском междуречье. Поселения были окружены оградами: на всех селищах археологи обнаружили канавки — следы частоколов, окружавших поселения и отдельные усадьбы.В культурном слое не сохранились остатки наземных построек. Однако на участках, где находились жилища, археологи зафиксировали ямы с бытовым мусором, пережженными камнями и обмазкой от разрушенных печей. На всех трех поселениях найдены глубокие прямоугольные подполья со следами деревянных конструкций — скорее всего, это следы погребов, которые находились непосредственно под жилищами. Также в изобилии представлены разнообразные бытовые предметы: ножи, кресала, детали замков, ключи, орудия труда (шиферные пряслица, шилья, иглы, оселки, фрагменты топоров), металлические украшения костюма, кресты-тельники.