К чему снится жаба или лягушка большего размера? К чему снится жаба женщине? Что означает живая жаба? Дни.ру попытались ответить на эти вопросы.

К чему снится жаба или лягушка большего размера? К чему снится жаба женщине? Что означает живая жаба? "Дни.ру" попытались ответить на эти вопросы.Сон, в котором явилась жаба, обычно несет с собой некие хлопоты и даже неприятности. Однако может быть и наоборот – особенно в том случае, если человек не испугался противного существа.Если спящий видит сразу много жаб, то ему нужно остерегаться болезней. Если же жаба одна, но большая, но это может говорить о скором создании семьи.Чтобы понять, к чему снится жаба женщине, надо вспомнить, где находилось существо: жаба в болоте влечет за собой некую стрессовую ситуацию, а жаба в траве обещает появление нового друга в жизни спящей.Сонник МиллераОтвечая на вопрос, к чему снится большая жаба или женщине, этот сонник говорит о неком скандальном разоблачении. Вероятно, репутации спящей что-то серьезно угрожает.Славянский сонникЖивая жаба во сне является символом ложной мудрости. Возможно, на спящего кто-то хочет навести порчу.Старинный русский сонникУвидеть во сне жабу – значит встретить в жизни жадного человека или столкнуться с грязными сплетнями.Семейный сонникКваканье жаб во сне свидетельствует о предательстве любимого человека. Если жаба приснилась в ночь на вторник, то скоро спящий побывает на , кто будет и невестой – вопрос. Чтобы понять, к чему снится жаба или лягушка, которая пытается ускакать, нужно выйти из дома – возможно, на улице вас ждет интересное знакомство.