Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 59 973 владимирца.

Во Владимирской области на 22 октября выявлено 304 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 76 человек. Ещё 40 жителей подхватили опасную болезнь в 36 сл. в Муромском, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 29 сл. в Ковровском, 15 сл. в Вязниковском, 14 сл. в Юрьев-Польском, 13 сл. в Александровском, 12 сл. в Собинском, 12 сл. в Гороховецком, 12 сл. в Суздальском, 10 сл. в Киржачском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Петушинском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в г. Радужный 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Судогодском)Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 59 973 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 131 случаев во Владимире, 6956 - в Гусь-Хрустальном районе, 6620 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.