Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует об усилении ветра 22 октября. В...

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует об усилении ветра 22 октября.В ближайшее время на территории Владимирской области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектахэнергоснабжения. Также возможны нарушения в системе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.