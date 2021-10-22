Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует об усилении ветра 22 октября.
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Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует об усилении ветра 22 октября.
В ближайшее время на территории Владимирской области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.
Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах
энергоснабжения. Также возможны нарушения в системе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев.
Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.