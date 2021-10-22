Экосистема недвижимости Метр квадратный” (проект группы ВТБ) стала победителем интернет-премии в сфере недвижимости WEB REALTOR в номинации Лучший классифайд* в области недвижимости”. За два ..

Экосистема недвижимости "Метр квадратный” (проект группы ВТБ) стала победителем интернет-премии в сфере недвижимости WEB REALTOR в номинации "Лучший классифайд* в области недвижимости”.За два года работы "Метр квадратный” собрал на своей платформе полноценную витрину недвижимости. Сегодня она включает порядка 80% всех жилых объектов, продающихся в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным аналитиков компании, это самая полная база объявлений о продаже квартир на рынке вторичного жилья двух регионов.«За два года работы нам удалось собрать базу объектов недвижимости вторичного рынка, которая насчитывает 125 тысяч объектов. Таким образом, как минимум 7 из 10 продающихся на рынке квартир представлены на витрине «Метр квадратный», в то время как на большинстве других ресурсов представлено лишь от 2 до 6 лотов. Большим плюсом стало бесплатное размещение объявлений на нашей платформе. Сегодня на сайте представлены только объекты жилой недвижимости, но в дальнейшем мы планируем расширить предложение для клиентов, подключив к ресурсу и коммерческую недвижимость», — комментирует Сергей Роменский, руководитель департамента развития сервисов поиска недвижимости экосистемы недвижимости «Метр квадратный».