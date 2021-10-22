Москва получила две награды на европейском этапе конкурса World Travel Awards.

Москва получила две награды на европейском этапе конкурса World Travel Awards.Конкурс World Travel Awards существует с 1993 года. Тысячи путешественников со всего мира выбирают лучшие туристическое направления. В 2019 году Москва стала лауреатом конкурса впервые.А в 2021-м столица России победила в номинации "Лучшее туристическое направление в Европе. Город". Москва обошла такие мегаполисы, как Амстердам, Барселона, Берлин, Женева, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венеция и Вена. Московский комитет по туризму выиграл в номинации "Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма".Сейчас проходит общемировой этап конкурса World Travel Awards. Москва представлена в девяти номинациях. Проголосовать за понравившийся город можно на до 24 октября включительно.Кстати, недавно Москва стала первым городом на постсоветском пространстве, попавшим в "Красный гид "Мишлен". Это самый известный ресторанный рейтинг в мире.Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) выяснила, что одним из главный впечатлений от путешествий является дегустация еды. Свыше 80% туристов считают посещение ресторанов, кафе и рынков очень важной частью своих поездок. Так они узнают местную культуру.