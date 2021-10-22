Злоумышленница, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны мужчины, взяла его телефон и посредством мобильного приложения перевела с банковского счета около 700 тысяч рублей на свою карту...

Оперативники УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 32-летнюю женщину по подозрению в совершении кражи.Установлено, что 57-летний житель столицы пригласил в квартиру, расположенную на Открытом шоссе, трех малознакомых женщин. Через некоторое время одна из них, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны мужчины, взяла его телефон и посредством мобильного приложения перевела с банковского счета около 700 тысяч рублей на свою карту. Позже потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Марксистской улице.Следствием ОМВД России по району Метрогородок г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ВАО