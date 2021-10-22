Участники совещания обсудили выработку дополнительных мер по снижению аварийности на дорогах региона.

21 октября в администрации Владимирской области состоялось рабочее совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах региона. Одним из спикеров совещания стал начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков.В своём выступлении Александр Михайлович отметил, что за 9 месяцев 2021 года во Владимирской области на 10 процентов снизилось количество ДТП и число раненых в авариях, однако так же на 10 процентов отмечено увеличение числа погибших. На сегодняшний день этот показатель – 177 человек (за аналогичный период прошлого года было 160). Большая часть ДТП на дорогах региона происходит с транзитным транспортом.Представитель профильного департамента администрации региона рассказал о работе по ликвидации потенциально аварийных участков на автодорогах: установке делиниаторов и предупреждающих щитов, нанесении шумовых полос и установке искусственного освещения в населённых пунктах, модернизации пешеходных переходов, замене барьерных ограждений.Отдельно были обсуждены вопросы организации движения на дорогах областного центра, в частности – участки дорог, на которых в настоящее время ведутся работы по оснащению пешеходных переходов.В ходе совещания отмечена важность укрепления межведомственного взаимодействия, в том числе при внесении изменений в организацию дорожного движения.