Участники совещания обсудили выработку дополнительных мер по снижению аварийности на дорогах региона.
21 октября в администрации Владимирской области состоялось рабочее совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах региона. Одним из спикеров совещания стал начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков.
В своём выступлении Александр Михайлович отметил, что за 9 месяцев 2021 года во Владимирской области на 10 процентов снизилось количество ДТП и число раненых в авариях, однако так же на 10 процентов отмечено увеличение числа погибших. На сегодняшний день этот показатель – 177 человек (за аналогичный период прошлого года было 160). Большая часть ДТП на дорогах региона происходит с транзитным транспортом.
Представитель профильного департамента администрации региона рассказал о работе по ликвидации потенциально аварийных участков на автодорогах: установке делиниаторов и предупреждающих щитов, нанесении шумовых полос и установке искусственного освещения в населённых пунктах, модернизации пешеходных переходов, замене барьерных ограждений.
Отдельно были обсуждены вопросы организации движения на дорогах областного центра, в частности – участки дорог, на которых в настоящее время ведутся работы по оснащению пешеходных переходов.
В ходе совещания отмечена важность укрепления межведомственного взаимодействия, в том числе при внесении изменений в организацию дорожного движения.