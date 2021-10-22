Новости владимирской епархии: - Врачи обучают сестер милосердия уходу за больными. В Успенском...

Новости владимирской епархии:- Врачи обучают сестер милосердия уходу за больными. В Успенском соборе начались занятия по медицине.- Митрополит Волоколамский Иларион возложил докторский крест на руководителя Миссионерского отдела Владимирской епархии - протоиерея Аркадия Маковецкого.- Строительство нового храма в Юрьевце на финишной прямой. Здесь проходит благоустройство территории.В Епархиальном управлении Владимирской епархии состоялась первая встреча митрополита Владимирского и Суздальского Тихона с исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Беседа прошла в тёплой обстановке.Митрополит Тихон попросил Александра Александровича взять во внимание плачевное состояние главной святыни Владимирской епархии - памятника ЮНЕСКО, Успенского кафедрального собора г. Владимира. Также Владыка рассказал о работе благотворительного фонда «Владимирская Русь» по сохранению порушенных святынь митрополии. Обсудили и подготовку празднования тысячелетнего юбилея первого упоминания в летописи города Суздаля.