Осужденные привлечены к административной ответственности за демонстрацию свастики. Владимирской...

Осужденные привлечены к административной ответственности за демонстрацию свастики.Владимирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведены проверки соблюдения требований законодательства о противодействии экстремизму.В некоторых исправительных учреждениях области выявлены осужденные, имеющие татуировки, содержащие элементы, сходные с нацистской символикой, которые ими публично демонстрировались.Прокуратурой вынесены постановления об административных правонарушениях, двое осужденных привлечены к ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.