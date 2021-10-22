Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай.

Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Российский лидер в своей речи обличил те сомнительные ценности, которые США навязывает всему остальному миру. В числе прочего президент отметил, что борьба за равноправие у наших западных коллег подчас граничит с абсурдом. Например, в Голливуде, выбирая актера на роль, первым делом думают о цвете его кожи, и даже издают памятки о том, сколько персонажей определенной расы должно быть в том или ином фильме. Также Владимир Путин не одобрил остракизм по отношению к сторонникам понятий "женщина" и "мужчина".После этих слов в "Твиттере" началось бурное обсуждение услышанного – об этом сообщил "Царьград". Как би это ни было удивительно, многие американские пользователи по-настоящему восхитились словами российского президента. Некоторые даже признали, что, хоть они и не любят Путина, но в данном случае он прав."Путин переживает о США больше, чем Байден… Печальный факт," – написал один из пользователей.Кто-то даже предположил, что через 50 лет именно Россия может стать свободным обществом в то время, как Запад падет до коммунизма.Напомним, что на Валдайском форуме Владимир Путин сделал и множество других очень важных заявлений. Ранее "Дни.ру" писали о том, что сказал президент .