Злоумышленник похитил микроволновку из помещения точки, торгующей выпечкой.

В начале сентября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился предприниматель, сообщивший, что из его торговой точки похищена микроволновая печь.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что бытовая техника находилась в свободном доступе, чтобы посетители могли при необходимости разогреть имеющуюся в ассортименте выпечку.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате проделанной работы личность, а затем и местонахождение подозреваемого были установлены. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 19-летний местный житель.Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.Установлено, что, проходя мимо отдела, торгующего горячей выпечкой, и убедившись, что за ним не наблюдают, фигурант беспрепятственно забрал с прилавка микроволновку и скрылся. В этот же день похищенное он реализовал прохожему на улице.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».Фигурант заключен под стражу.